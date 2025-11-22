Tramp: Rat se mora završiti na ovaj ili onaj način; Evropski lideri: Američki predlog zahteva dodatni rad

RTS pre 54 minuta
Tramp: Rat se mora završiti na ovaj ili onaj način; Evropski lideri: Američki predlog zahteva dodatni rad

Rat u Ukrajini – 1368. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegov predlog za mir u Ukrajini, kojim bi se okončao rat sa Rusijom, nije njegova konačna ponuda. Tramp je rekao da se rat mora da se završi na ovaj ili onaj način. Evropski lideri saopštili su da nacrt američkog mirovnog plana za Kijev predstavlja osnovu za dalju razradu, ali da pojedine tačke, uključujući predložena ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Tramp: Predlog za mir u Ukrajini nije moja konačna ponuda Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegov predlog za mir u Ukrajini, kojim bi se okončao rat sa Rusijom, nije njegova konačna ponuda. "Rat mora da se završi na ovaj ili onaj način", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters. Na pitanje da li je mirovni predlog njegova konačna ponuda, Tramp je odgovorio sa "ne". Trampov komentar o američkom mirovnom planu za Ukrajinu usledio je u trenutku kada iz
