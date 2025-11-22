Glamočić: Vinska vizija važna za povezivanje i razvoj regionalnog tržišta

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je danas, nakon otvaranja manifestacije "Food vision" u okviru Četvrtog sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana u Hali 4 Beogradskog sajma, da je taj sajam važan za povezivanje i razvoj regionalnlog tržišta, ali i za učvršćivanje veza između zemalja.

"Mnogo važnije je da razvijemo dobre relacije između nas u regionu, pogotovo na Otvorenom Balkanu, mnogo važnije nego sa najvećim zemljama sveta. Zašto? Zato što oni dođu, sprovedu svoje zahteve, poslove, mi ih ispunimo ili ne ispunimo, odu, onda mi ostajemo ovde da živimo. Pogotovo je Srbija veoma važna, jer smo najjači igrač na tržištu, koji najviše i trguje i zato je važno da se povežemo sa regionom", rekao je Glamočić za Tanjug. On je dodao da je karakteristika