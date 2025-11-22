"Užasnut sam" Predsednik Vučić reagovao na fašističke povike na Tompsonovom koncertu: "Nadam se da će..."

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je otvorio Međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Tom prilikom posetio je nekoliko štandova, degustirao vina i odgovarao na pitanja novinara. Na pitanje da li je ikada pozvao predstavnike Hrvatske da učestvuju na sajmu, Vučić je odgovorio da Hrvati formalno ne pripadaju Otvorenom Balkanu, ali da će ih vrlo rado pozvati. - Ne pripadaju Otvorenom Balkanu, ali nemam ništa protiv, obradovao bih se i verujem da ću ih pozvati - rekao je predsednik. Upitan o incidentu u Osijeku, gde se čuo fašistički poklič "Za dom