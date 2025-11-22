Labović o sajmu vina: Predstavićemo zajedničke ponude Srbije,Albanije i Severne Makedonije

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Labović o sajmu vina: Predstavićemo zajedničke ponude Srbije,Albanije i Severne Makedonije

BEOGRAD - Direktorka Turističke organizacije Srbije (TOS) Marija Labović izjavila je danas da će tokom četiri dana sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana posetioci štandova TOS moći da vide ujedinjenu ponudu turističkih organizacija Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kao i gastronomsku ponudu Srbije.

Labović je za Tanjug rekla da će turističke organizacije tri zemlje u hali 3 Beogradskog sajma svakog dana imati niz različitih aktivnosti, a ideja je da se posetiocima prikaže i tradicionalni i moderan način predstavljanja destinacija. Današnji dan biće posvećen starim zanatima Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koji će biti predstavljeni posetiocima, a koji će i sami moći da se u njima oprobaju. "Čitavog dana imamo ovde na štandu različite stare zanate iz sve
