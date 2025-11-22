UKRAJINSKA KRIZA: Evropljani odbacili delove mirovnog plana SAD, insistiraju na alternativi; Vens: Fantazija da bi Kijev uz pomoć SAD mogao da pobedi

KIJEV-MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1368. dan. Američki predsednik Donald Tramp ukazuje da bi Ukrajina trebalo da požuri s odlukom o mirovnom planu, jer će ova zima biti hladna, a mnoge velike elektrane su napadnute. Kremlj saopštava da je moguće da predsednik Vladimir Putin poseti nove regione do kraja godine. Mediji su izračunali da bi Rusija prema američkom mirovnom planu trebalo da dobije teritorije od Ukrajine veličine Luksemburga.

- Starmer i Zelenski razgovarali o detaljima diplomatskih napora za postizanje mira Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmotrio je tokom telefonskog razgovora sa britanskim premijerom Kirom Starmerom detalje diplomatskih napora za postizanje mirovnog rešenja za Ukrajinu, saopštila je večeras Kancelarija Zelenskog. - Tramp: Predlog za mir u Ukrajini nije moja konačna ponuda Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov predlog za mir u Ukrajini,