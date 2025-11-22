UKRAJINSKA KRIZA: Evropljani odbacili delove mirovnog plana SAD, insistiraju na alternativi; Vens: Fantazija da bi Kijev uz pomoć SAD mogao da pobedi

RTV pre 25 minuta  |  RTS, Tanjug
KIJEV-MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1368. dan. Američki predsednik Donald Tramp ukazuje da bi Ukrajina trebalo da požuri s odlukom o mirovnom planu, jer će ova zima biti hladna, a mnoge velike elektrane su napadnute. Kremlj saopštava da je moguće da predsednik Vladimir Putin poseti nove regione do kraja godine. Mediji su izračunali da bi Rusija prema američkom mirovnom planu trebalo da dobije teritorije od Ukrajine veličine Luksemburga.

- Starmer i Zelenski razgovarali o detaljima diplomatskih napora za postizanje mira Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmotrio je tokom telefonskog razgovora sa britanskim premijerom Kirom Starmerom detalje diplomatskih napora za postizanje mirovnog rešenja za Ukrajinu, saopštila je večeras Kancelarija Zelenskog. - Tramp: Predlog za mir u Ukrajini nije moja konačna ponuda Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov predlog za mir u Ukrajini,
Zelenski i Starmer o planu za Ukrajinu: Glavni cilj razgovora suprotstavljanje sporazumu SAD i Rusije

Kurir pre 30 minuta
Trampova brutalna poruka za Zelenskog: Onda neka se bori "svim svojim srculencem"! (video)

Pravda pre 2 sata
Uživo neviđeni napadi rusa, ukrajinske snage sravnjene sa zemljom Gore nebo i zemlja

Alo pre 2 sata
Merc dugo razgovarao s Trampom: Nemački kancelar otkrio šta je rekao američkom lideru o Ukrajini

Večernje novosti pre 1 sat
"Ne! To nije moja konačna ponuda" Oglasio se Tramp: Rat mora da se završi na ovaj ili onaj način (video)

Blic pre 2 sata
Tramp: Američki predlog za Ukrajinu nije konačan

Sputnik pre 2 sata
Tramp: Nije konačna odluka

Vesti online pre 2 sata
Za EU sporne četiri tačke Trampovog plana

Danas pre 1 minut
Sud jemenskih pobunjenika osudio 17 ljudi na smrt zbog špijunaže

Danas pre 15 minuta
"U toku su konsultacije na različitim nivoima": Starmer i Zelenski razgovarali o detaljima mogućeg rešenja za Ukrajinu

Blic pre 25 minuta
"Živela smrt": Ruski vojnici na ukrajinskom frontu pokrenuli bizarno takmičenje: Za njih je krvavi rat postao zabava!

Blic pre 30 minuta
U Tunisu demonstracije protiv nepravde i za bolje ekonomske uslove

Danas pre 1 sat