Počinje „Vinska vizija Otvorenog Balkana“: Sajam vina, hrane, rakije i turizma okupio 535 izlagača iz 34 države

Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ (Wine Vision by Open Balkan) vinski i gastronomski događaj počinje danas na Beogradskom sajmu i traje do utorka, 25. novembra, saopštila je Vlada Srbije.

Inicijativa Otvoreni Balkan povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, a u sklopu četvrtog izdanja „Vinske vizije“ okupiće 535 izlagača iz 34 države, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude regija sa svih kontinenata, dodaje Privredna komora Srbije (PKS). Tokom trajanja ove manifestacije biće organizovano i niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, ali i degustacija sa brojnim vinskim
