Aca Lukas opet uhapšen u Makedoniji: Oglasila se policija sa zvaničnim saopštenjem

Svet & Skandal pre 1 sat
Aca Lukas opet uhapšen u Makedoniji: Oglasila se policija sa zvaničnim saopštenjem

Aca Lukas uhapšen je u Makedoniji posle svog koncerta.

Sada se oglasila makedonska policija sa saopštenjem gde konkretno obrazloženo zašto je uhapšena folk zvezda. Ivan Vučićević – Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. 57 iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Isplivali snimci hapšenja Ace Lukasa u Makedoniji: Pevač u pratnji policije napustio lokal (FOTO)

Isplivali snimci hapšenja Ace Lukasa u Makedoniji: Pevač u pratnji policije napustio lokal (FOTO)

Nova pre 31 minuta
Isplivao snimak hapšenja Ace Lukasa: Drama na nastupu, pevač napustio klub u pratnji policije

Isplivao snimak hapšenja Ace Lukasa: Drama na nastupu, pevač napustio klub u pratnji policije

Mondo pre 1 sat
Koliku kaznu je Aca Lukas morao da plati posle hapšenja? Policija ušla na njegov nastup, zaustavila muziku i sklonila ga sa…

Koliku kaznu je Aca Lukas morao da plati posle hapšenja? Policija ušla na njegov nastup, zaustavila muziku i sklonila ga sa bine

Nova pre 1 sat
Snimak hapšenja Ace Lukasa: Makedonska policija prekinula nastup i odvela ga u stanicu: Evo za šta se tereti (Video)

Snimak hapšenja Ace Lukasa: Makedonska policija prekinula nastup i odvela ga u stanicu: Evo za šta se tereti (Video)

Blic pre 51 minuta
Aca Lukas priveden u Makedoniji

Aca Lukas priveden u Makedoniji

Danas pre 1 sat
Skandalozan snimak hapšenja Ace Lukasa Evo kako je policija tretirala folkera

Skandalozan snimak hapšenja Ace Lukasa Evo kako je policija tretirala folkera

Alo pre 1 sat
Snimak hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima Ovako je izgledao nastup i drama nakon dolaska policije: Pevač otišao u pratnji…

Snimak hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima Ovako je izgledao nastup i drama nakon dolaska policije: Pevač otišao u pratnji organa vlasti (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aca LukasMakedonijahapšenje

Zabava, najnovije vesti »

Muškarci i psihoterapija: Zašto se problemi izbegavaju do poslednjeg trenutka

Muškarci i psihoterapija: Zašto se problemi izbegavaju do poslednjeg trenutka

RTS pre 26 minuta
"Željka su iskoristili kukavice i hohštapleri": Jovana Jeremić na ivici suza o otkazima na Pinku i pomirenju sa Brankom…

"Željka su iskoristili kukavice i hohštapleri": Jovana Jeremić na ivici suza o otkazima na Pinku i pomirenju sa Brankom Babićem: "Teško mu je" (Video)

Blic pre 21 minuta
Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je…

Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)

Blic pre 26 minuta
"Plaćam stan na kredit i dan danas": Pevačica otvoreno o stambenom pitanju: "Nisam u ekipi koja ima novca"

"Plaćam stan na kredit i dan danas": Pevačica otvoreno o stambenom pitanju: "Nisam u ekipi koja ima novca"

Blic pre 1 minut
"Odakle joj: Pravo?" Marina Visković snimila spot u crkvi, društvene mreže gore - oglasio se i pevačicin tim: "to se naplaćuje"…

"Odakle joj: Pravo?" Marina Visković snimila spot u crkvi, društvene mreže gore - oglasio se i pevačicin tim: "to se naplaćuje"

Blic pre 11 minuta