Jokić sa dvojicom na leđima izveo dodavanje sezone, rivali nisu znali gde je lopta, izjava Srbina je tek hit

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Hjuston 112:109, a srpski košarkaš Nikola Jokić meč je završio sa 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija.

Uz to, izveo je i dodavanje večeri koje mu je umalo donelo tripl-dabl. Naime, Jokić je pored svega što je uradio na ovom susretu izveo i dodavanje koje je oduševilo NBA ligu, koja je odmah video podelila na društvenim mrežama. Naime, u jednom momentu, Jokić je na leđima imao Stivena Adamsa i Smita Džuniora, a kako je koš bio iza njega, prosledio je bez gledanja loptu tako da niko nije shvatio gde se ona nalazi. Lopta je odletela na suprotnu stranu terena gde je