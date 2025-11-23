Nexperia na putu obnove izvoza čipova za auto-industriju

Auto blog pre 38 minuta  |  Biznis.rs
Nexperia na putu obnove izvoza čipova za auto-industriju

Sukob je pretio da zaustavi proizvodnju automobila širom sveta, jer je Nexperia jedan od najvažnijih dobavljača čipova za globalnu auto-industriju.

Holandska vlada saopštila je da je suspendovala odluku nakon „konstruktivnih“ sastanaka sa kineskim vlastima, kao i da će razgovori biti nastavljeni, prenosi CNN. Amsterdam je preuzeo kontrolu nad kompanijom Nexperia krajem septembra, pod pritiskom američke vlade, koja je njenu kinesku matičnu kompaniju Wingtech Technologies stavila na crnu listu firmi koje predstavljaju bezbednosni rizik. Generalni direktor kompanije Nexperia bio je takođe suspendovan po nalogu
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Akcionari Tesle odobrili 1.000 milijardi dolara vredan „paket“ za Maska: „U slučaju da poludim…“

Akcionari Tesle odobrili 1.000 milijardi dolara vredan „paket“ za Maska: „U slučaju da poludim…“

Nedeljnik pre 15 dana
Ovo su električni automobili za manje od 10.000 dinara! Ovo je lista najpristupačnijih modela za svakodnevnu upotrebu

Ovo su električni automobili za manje od 10.000 dinara! Ovo je lista najpristupačnijih modela za svakodnevnu upotrebu

Blic pre 20 dana
Ovo su električni automobili za manje od 10.000 evra! Strani proizvođač misli na obične građane: Objavio listu…

Ovo su električni automobili za manje od 10.000 evra! Strani proizvođač misli na obične građane: Objavio listu najpristupačnijih modela za svakodnevnu upotrebu

Kurir pre 20 dana
Revolucija iz Tunisa: Električni automobili koji se pune – besplatno

Revolucija iz Tunisa: Električni automobili koji se pune – besplatno

Auto blog pre 20 dana
Tesla pod istragom: Autonomni automobili prolazili kroz crveno, vozili pogrešnom stranom...

Tesla pod istragom: Autonomni automobili prolazili kroz crveno, vozili pogrešnom stranom...

N1 Info 13.10.2025
Problemi sa starterom! Čuveni nemački proizvođač automobila povlači skoro 14.000 vozila: Opasnost od pregrevanja i kratkog…

Problemi sa starterom! Čuveni nemački proizvođač automobila povlači skoro 14.000 vozila: Opasnost od pregrevanja i kratkog spoja, može doći do požara!

Dnevnik 26.09.2025
Stellantis će u svojoj fabrici u Španiji otvoriti prostor za proizvodnju kineskih vozila

Stellantis će u svojoj fabrici u Španiji otvoriti prostor za proizvodnju kineskih vozila

Auto blog 16.09.2025

Ključne reči

AmsterdamCNN

Automobili, najnovije vesti »

Nexperia na putu obnove izvoza čipova za auto-industriju

Nexperia na putu obnove izvoza čipova za auto-industriju

Auto blog pre 38 minuta
Većina vozača vozi po magli potpuno pogrešno: Evo kada treba da uključite maglenke

Većina vozača vozi po magli potpuno pogrešno: Evo kada treba da uključite maglenke

Kurir pre 28 minuta
Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Auto magazin pre 1 dan
Zašto Dacia Sandero dominira evropskim tržištem uprkos boljim alternativama

Zašto Dacia Sandero dominira evropskim tržištem uprkos boljim alternativama

Auto blog pre 1 sat
VIDEO: Porsche 911 GT3 sa Manthey paketom na Nirburgringu

VIDEO: Porsche 911 GT3 sa Manthey paketom na Nirburgringu

Auto blog pre 3 sata