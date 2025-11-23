Nexperia na putu obnove izvoza čipova za auto-industriju

Sukob je pretio da zaustavi proizvodnju automobila širom sveta, jer je Nexperia jedan od najvažnijih dobavljača čipova za globalnu auto-industriju.

Holandska vlada saopštila je da je suspendovala odluku nakon „konstruktivnih“ sastanaka sa kineskim vlastima, kao i da će razgovori biti nastavljeni, prenosi CNN. Amsterdam je preuzeo kontrolu nad kompanijom Nexperia krajem septembra, pod pritiskom američke vlade, koja je njenu kinesku matičnu kompaniju Wingtech Technologies stavila na crnu listu firmi koje predstavljaju bezbednosni rizik. Generalni direktor kompanije Nexperia bio je takođe suspendovan po nalogu