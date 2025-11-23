Drama u Vašingtonu: Senatori digni uzbunu; Rubio sve negirao

B92 pre 23 minuta
Drama u Vašingtonu: Senatori digni uzbunu; Rubio sve negirao

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija Donalda Trampa ''lista želja'' Rusije, a ne stvarni američki plan.

Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore, prenosi Si-Bi-Es. ''Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine'', naveo je Rubio. Prethodno je nekolicina senatora iz Republikanske i Demokratske stranke, od kojih su svi članovi Odbora za spoljne odnose Senata, objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su razgovarali sa Rubijom, navodeći da
