Haos u F1 zbog diskvalifikacija - Ferstapen se nada čudu!

Neočekivana diskvalifikacija Landa Norisa i Oskara Pjastrija sa Velike nagrade Las Vegasa potpuno je zakomplikovala završnicu borbe za titulu šampiona Formule 1.

Pre nego što su oba Meklarena izbačena iz rezultata zbog prekomernog trošenja kliznog bloka na podu bolida, Noris je imao 30 bodova prednosti u odnosu na timskog kolegu i čak 42 boda više od Maksa Ferstapena, sa samo dve trke do kraja i maksimalnih 58 bodova u opticaju. U toj situaciji, Britancu je bilo dovoljno da u Kataru narednog vikenda ne izgubi više od pet bodova u odnosu na Pjastrija i 17 u odnosu na Ferstapena, kako bi već u Dohi postao svetski šampion.