Hetafe častio Atletiko

Jedva su fudbaleri Atletika slavili na teškom gostovanju ekipi Hetafea.

Izrabranici Dijega Simeonea su pobedili sa 1:0, a jedini gol je postigao fudbaler Hetafea, Domingos Duarte. Posle ovog trijumfa Atletiko je skočio na četvrto mesto sa 28 bodova i tako je nastavio niz pobeda u La Ligi. Hetafe takođe stoji vrlo dobro na tabeli, pa su i uprkos ovom porazu sada na sedmom mestu. U narednom kolu Jorgandžije će na svom terenu igrati protiv Ovijeda, dok Hetafe na svom terenu čeka Elče. LaLiga, 13. kolo Nedelja: Real Ovijedo – Rajo