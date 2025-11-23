Jokić baš nema sreće - novi veliki udarac za Denver

B92 pre 2 sata
Jokić baš nema sreće - novi veliki udarac za Denver

Denver Nagetsi suočili su se sa velikim udarcem - krilni košarkaš Eron Gordon zadobio je istegnuće zadnje lože drugog stepena na desnoj nozi i biće ponovo pregledan za četiri do šest nedelja.

Gordon se povredio u pobedi protiv Hjuston Roketsa u petak, a detaljan pregled magnetnom rezonancom u subotu potvrdio je ozbiljnost povrede. Ovo je već drugi starter Denvera koji će duže odsustvovati, nakon što je Kristijan Braun zbog povrede članka već van terena i očekuje se da pauzira najmanje šest nedelja. Gordon je sezonu otvorio spektakularno – ubacio je rekordnih 50 poena protiv Golden Stejta, postavši tek šesti igrač u istoriji NBA lige koji je postigao 50
