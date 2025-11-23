Ministar Stanković: Đaci pete u klupama drugih škola dok policija i komisija ne pregledaju zgradu

Beta pre 15 minuta

Ministar obrazovanja Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je održavanje nastave za đake Pete beogradske gimnazije u dve obližnje osnovne škole "privremeno rešenje", koje će na snazi biti dok policija, sanitarne službe i komisija ne pregledaju zgradu gimnazije.

On je gostujući na TV Informer naveo da je u petak poslao molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova da pregleda zgradu, a da bi nakon toga komisija trebalo da izvrši popis imovine.

"Da bi deca legalno završila prvo polugodište, moraju da odslušaju dve trećine nastave. Prvo polugodište traje 17 nedelja i postojala je opasnost da (đaci u blokadi) pređu tu jednu trećinu, zato smo odlučili da se rasporede privremeno u dve osnovne škole. Kontrola zgrade biće obavljena u najkraćem roku... Mi faktički ne znamo ko je bio u zgradi gimnazije, nakon što su oni upali tu", naveo je ministar.

On je rekao da će vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ostati do januara, da je konkurs za novog direktora raspisan, a da će "biti preferenca" da novi rukovodilac dođe iz samog kolektiva Pete beogradske.

"Nijedna smena ili razrešenje (u školama) nije bilo politički motivisano. Napravljena je fama o osveti i represiji, čega nije bilo... Dekani su i dalje dekani, rektor obojene revolucije je i dalje rektor, mada je on sada politička ličnost", naveo je Stanković.

(Beta, 23.11.2025)