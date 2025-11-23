Tramp optužio Ukrajinu da ne pokazuje nikakvu zahvalnost prema SAD

Beta pre 51 minuta

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) optužio je danas ukrajinske lidere da ne pokazuju "nikakvu zahvalnost prema SAD", u momentu dok pokušava da nametne sporazum o okončanju sukoba, čemu se Kijev protivi.

Tramp je u poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social, takođe napao i Evropljane, "koji nastavljaju da kupuju naftu od Rusije", kao i svog prethodnika Džozefa Bajdena (Joseph Biden) kojeg je optužio za neaktivnost na početku sukoba.

"Nasledio sam rat koji nikada nije trebalo da se dogodi, gubitnički za sve", napisao je predsednik velikim slovima na svojoj društvenoj mreži.

"Ukrajinski zvaničnici nisu pokazali zahvalnost za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO-u za distribuciju Ukrajini, a sve to je odvratni Džo (Bajden) poklonio besplatno, uključujući 'velike' sume novca!", dodao je Tramp.

Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da se sastane sa ukrajinskom delegacijom danas u Ženevi u nadi da će unaprediti plan Donalda Trampa za Ukrajinu.

Američka administracija sada predstavlja ovaj Trampov plan od 28 tačaka (koji ima za cilj okončanje sukoba izazvanog skoro četiri godine ruske invazije), kao "okvir za pregovore", ali se na njega gleda sa zabrinutošću u Kijevu i Briselu.

(Beta, 23.11.2025)

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevDonald Trampnafta

