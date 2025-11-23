U RS mala izlaznost na predsedničkim izborima, SNSD: vodi Karan

Beta pre 40 minuta

U 19.00 časova zatvorena su biračka mesta u Republici Srpskoj, na kojima su građani na prevremenim izborima birali novog predsednika tog entiteta BIH.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je najavila da će prve nezvanične rezultate izbora objaviti večeras u 23.00 sati.

Po prvim informacijama vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na osnovu 14,65 odsto prebrojanih glasova, njen kandidat Siniša Karan ima 20.244 glasa, a Branko Blanuša iz opozicione iz Srpske demokratske stranke (SDS) ima 17.246.

Preostala četiri kandidata imaju neznatan broj glasova.

Funkcionerka SDS-a Aleksandra Pandurević je izjavila da u Bijeljini na osnovu 17 obrađenih biračkih mesta vodi njihov kandidat Blanuša.

Primetna je manja izlaznost birača u svim delovima RS, a po poslednjim podacima CIK do 15 časova je glasalo 322.239 birača ili 26 odsto od 1.264.364 građana s pravom glasa.

Koalicija “Pod lupom”, nevladina organizacija čiji su aktivisti pratili izborni proces, tokom dana je izveštavala o raznim nepravilnostima na glasačkim mestima.

Jedna žena iz Laktaša je prijavila policiji da nije mogla da glasa jer je već neko glasao u njemo ime, saopšteno je iz MUP RS, koji je o tome obavestio Okružno javno tužilaštvo u Bnajaluci.

M.P. je izjavila novinarima da je došla na glasačko mesto gde su joj rekli da su već glasali ona, njen suprug i kćerka, mada, kako je rekla nisu jer su njen suprug i kćerka trenutno u Francuskoj.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je posle glasanja u Laktašima da su prevremene izbore za predsednika RS organizovali "bosanski muslimani i (visoki predstavnik) Kristijan Šmit da bi porazili Republiku Srpsku, ali da su izbori prilika da narod porazi njih".

Dodik je pozvao narod Republike Srpske da "ostane miran i stabilan", naglasivši da je "RS iznad svega", da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren, preneli su banjalučki mediji.

Srpska članica Predsedništva BiH i potpredsednica SNSD-a Željka Cvijanović je rekla da kandidat koji bude izabran za predsednika treba da promoviše stabilnost Republike Srpske i nastavi sa institucionalnim jačanjem.

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala pošto je oduzela mandat dotadašnjem predsedniku tog entiteta BIH Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta, 23.11.2025)

Povezane vesti »

Srpska: Izborni štabovi saopštavaju različite prve izborne rezultate

Srpska: Izborni štabovi saopštavaju različite prve izborne rezultate

RTV pre 5 minuta
Snsd tvrdi da ima prve rezultate izbora u srpskoj: Oglasio se njihov portparol: "Uskoro ćemo proglasiti pobedu"

Snsd tvrdi da ima prve rezultate izbora u srpskoj: Oglasio se njihov portparol: "Uskoro ćemo proglasiti pobedu"

Blic pre 20 minuta
Republika Srpska: Zatvorena birališta na predsedničkim izborima, mali odziv glasača

Republika Srpska: Zatvorena birališta na predsedničkim izborima, mali odziv glasača

BBC News pre 30 minuta
Prvi rezultati predsedničkih izbora u RS – SNSD i SDS saopšavaju različite podatke o vođstvu kandidata

Prvi rezultati predsedničkih izbora u RS – SNSD i SDS saopšavaju različite podatke o vođstvu kandidata

RTS pre 15 minuta
U RS mala izlaznost na predsedničkim izborima: SNSD objavio rezultate prebrojanih glasova

U RS mala izlaznost na predsedničkim izborima: SNSD objavio rezultate prebrojanih glasova

Nedeljnik pre 14 minuta
Republika Srpska čeka predsednika

Republika Srpska čeka predsednika

Vreme pre 54 minuta
(UŽIVO) Karan povećava prednost, SNSD proglasio pobedu u Brodu prvi put od 2010. godine: Glasovi se još uvek broje

(UŽIVO) Karan povećava prednost, SNSD proglasio pobedu u Brodu prvi put od 2010. godine: Glasovi se još uvek broje

N1 Info pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaRezultati izboraPredsednički izboriizlaznostIzbori

Svet, najnovije vesti »

Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Danas pre 0 minuta
Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Budući gradonačelnik Njujorka i posle sastanka s Trampom smatra da je on fašista

Danas pre 45 minuta
"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

"Našli smo ih promrzle u snegu": Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

Blic pre 35 minuta
Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Hamas se obavezao da će poštovati „prvu fazu“ sporazuma s Izraelom o primirju u Pojasu Gaze

Danas pre 1 sat
Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Danas pre 1 sat