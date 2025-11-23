U RS mala izlaznost na predsedničkim izborima, SNSD: vodi Karan

Beta pre 40 minuta

U 19.00 časova zatvorena su biračka mesta u Republici Srpskoj, na kojima su građani na prevremenim izborima birali novog predsednika tog entiteta BIH.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je najavila da će prve nezvanične rezultate izbora objaviti večeras u 23.00 sati.

Po prvim informacijama vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na osnovu 14,65 odsto prebrojanih glasova, njen kandidat Siniša Karan ima 20.244 glasa, a Branko Blanuša iz opozicione iz Srpske demokratske stranke (SDS) ima 17.246.

Preostala četiri kandidata imaju neznatan broj glasova.

Funkcionerka SDS-a Aleksandra Pandurević je izjavila da u Bijeljini na osnovu 17 obrađenih biračkih mesta vodi njihov kandidat Blanuša.

Primetna je manja izlaznost birača u svim delovima RS, a po poslednjim podacima CIK do 15 časova je glasalo 322.239 birača ili 26 odsto od 1.264.364 građana s pravom glasa.

Koalicija “Pod lupom”, nevladina organizacija čiji su aktivisti pratili izborni proces, tokom dana je izveštavala o raznim nepravilnostima na glasačkim mestima.

Jedna žena iz Laktaša je prijavila policiji da nije mogla da glasa jer je već neko glasao u njemo ime, saopšteno je iz MUP RS, koji je o tome obavestio Okružno javno tužilaštvo u Bnajaluci.

M.P. je izjavila novinarima da je došla na glasačko mesto gde su joj rekli da su već glasali ona, njen suprug i kćerka, mada, kako je rekla nisu jer su njen suprug i kćerka trenutno u Francuskoj.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je posle glasanja u Laktašima da su prevremene izbore za predsednika RS organizovali "bosanski muslimani i (visoki predstavnik) Kristijan Šmit da bi porazili Republiku Srpsku, ali da su izbori prilika da narod porazi njih".

Dodik je pozvao narod Republike Srpske da "ostane miran i stabilan", naglasivši da je "RS iznad svega", da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren, preneli su banjalučki mediji.

Srpska članica Predsedništva BiH i potpredsednica SNSD-a Željka Cvijanović je rekla da kandidat koji bude izabran za predsednika treba da promoviše stabilnost Republike Srpske i nastavi sa institucionalnim jačanjem.

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala pošto je oduzela mandat dotadašnjem predsedniku tog entiteta BIH Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta, 23.11.2025)