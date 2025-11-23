Republika srpska ima novog predsednika: Oglasio se Dodik

Večernje novosti pre 20 minuta
Republika srpska ima novog predsednika: Oglasio se Dodik

U REPUBLICI Srpskoj danas su održani prevremeni predsednički izbori. Prevremene izbore raspisala je CiK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH koja je izrečena demokratski izabranom predsedniku Srpske na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.

Foto: T.C./N.L. Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati. U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK),
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Prvi zvanični rezultati izbora u Republici Srpskoj: Karan vodi, Dodik slavi: Opozicija ne priznaje, oglasio se i Draško…

Prvi zvanični rezultati izbora u Republici Srpskoj: Karan vodi, Dodik slavi: Opozicija ne priznaje, oglasio se i Draško Stanivuković

Blic pre 24 minuta
SNSD proglasio pobedu; Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

SNSD proglasio pobedu; Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

RTV pre 20 minuta
CIK: Siniša Karan osvojio 50,89 odsto glasova; Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

CIK: Siniša Karan osvojio 50,89 odsto glasova; Dodik: Karan je pobednik, a glavni junak ovih izbora je narod Srpske

RTS pre 39 minuta
SNSD proglasio pobedu Karana, opozicija ne priznaje trenutne cifre izbora

SNSD proglasio pobedu Karana, opozicija ne priznaje trenutne cifre izbora

N1 Info pre 59 minuta
Napeto u Republici Srpskoj: Darko Babalj (SDS) pozvao Blanušu da proglasi pobedu i izvede narod na ulicu

Napeto u Republici Srpskoj: Darko Babalj (SDS) pozvao Blanušu da proglasi pobedu i izvede narod na ulicu

Dnevnik pre 34 minuta
CIK BiH saopštio prve preliminarne rezultate izbora FOTO

CIK BiH saopštio prve preliminarne rezultate izbora FOTO

B92 pre 23 minuta
"Uspeli smo u nenormalnim uslovima" Cvijanović: Velika pobeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom…

"Uspeli smo u nenormalnim uslovima" Cvijanović: Velika pobeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom (foto)

Večernje novosti pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaBosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaRezultati izboraPredsednički izboriMilorad DodikIzboriizbori u republici srpskoj

Svet, najnovije vesti »

Zelenski ponovo putuje u Vašington: Razgovaraće sa Trampom o najosetljivijem pitanju

Zelenski ponovo putuje u Vašington: Razgovaraće sa Trampom o najosetljivijem pitanju

Blic pre 19 minuta
Panika u evropskoj zemlji: Vojne baze pod opsadom: Obustavljeni letovi

Panika u evropskoj zemlji: Vojne baze pod opsadom: Obustavljeni letovi

Blic pre 29 minuta
"Mislio sam da mi je žica u nozi": Bolsonaro pokušao da skine nanogicu, pa se pravdao na sudu: Halucinirao sam, lekovi su…

"Mislio sam da mi je žica u nozi": Bolsonaro pokušao da skine nanogicu, pa se pravdao na sudu: Halucinirao sam, lekovi su izazvali paranoju

Blic pre 49 minuta
Makron strepi od: Putina?! Francuska priprema uvođenje vojne službe: "Postoji trajna pretnja od Rusije"

Makron strepi od: Putina?! Francuska priprema uvođenje vojne službe: "Postoji trajna pretnja od Rusije"

Blic pre 14 minuta
Dečak (8) umro posle preloma ruke: Otpušten kući iz bolnice, stanje mu se naglo pogoršalo: Majci rekli da mu daje vodu, ubrzo…

Dečak (8) umro posle preloma ruke: Otpušten kući iz bolnice, stanje mu se naglo pogoršalo: Majci rekli da mu daje vodu, ubrzo je preminuo (foto)

Blic pre 9 minuta