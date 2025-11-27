Pet stvari koje za sada znamo o napadu nedaleko od Bele kuće
Dojče vele pre 54 minuta
Američki predsednik Tramp je pucnjavu na pripadnike Nacionalne garde nedaleko od Bele kuće nazvao „terorističkim činom“. Šta se za sada zna o napadu i osumnjičenom napadaču?
Šta se desilo? Prema navodima vlasti, jedan muškarac je u sredu popodne (po lokalnom vremenu) u centru Vašingtona otvorio vatru na dvojicu pripadnika Nacionalne garde i teško ih ranio. Pucnji su odjeknuli samo dva bloka severozapadno od Bele kuće. Zamenik šefa policije Vašingtona, Džefri Kerol, izjavio je da se napadač „pojavio iza ćoška“ i odmah pucao na gardiste. Kerol je ukazao na video koji su istražitelji analizirali. Prema medijskim izveštajima, najmanje