Pet stvari koje za sada znamo o napadu nedaleko od Bele kuće

Američki predsednik Tramp je pucnjavu na pripadnike Nacionalne garde nedaleko od Bele kuće nazvao „terorističkim činom“. Šta se za sada zna o napadu i osumnjičenom napadaču?

Šta se desilo? Prema navodima vlasti, jedan muškarac je u sredu popodne (po lokalnom vremenu) u centru Vašingtona otvorio vatru na dvojicu pripadnika Nacionalne garde i teško ih ranio. Pucnji su odjeknuli samo dva bloka severozapadno od Bele kuće. Zamenik šefa policije Vašingtona, Džefri Kerol, izjavio je da se napadač „pojavio iza ćoška“ i odmah pucao na gardiste. Kerol je ukazao na video koji su istražitelji analizirali. Prema medijskim izveštajima, najmanje