Ovo je muškarac koji je upucao Trampove gardiste! Sarađivao i sa CIA, to potvrdio direktor te agencije!

Avganistanski državljanin optužen za pucnjavu na dva pripadnika Nacionalne garde nedaleko od Bele kuće radio je sa različitim američkim vladinim institucijama, uključujući CIA-u, kao pripadnik partnerskih snaga u Avganistanu, saznaje Fox News Digital

Rahmanulah Lakanval (29) ušao je u Sjedinjene Države nakon katastrofalnog povlačenja iz Avganistana u avgustu 2021. pod Bajdenovom administracijom. Lakanval je stigao u SAD mesec dana kasnije u okviru „Operacije Dobrodošlica saveznicima”. Obaveštajni izvori rekli su za Fox News Digital da je Lakanval ranije sarađivao sa različitim institucijama američke vlade, uključujući CIA-u, zahvaljujući svom radu kao član partnerske jedinice u Kandaharu. AP Photo/Emily Hanson