(Foto) Ovo je čovek koji je upucao Trampove gardiste! Radio za CIA, sve potvrdio šef špijunske agencije: Evo kako ga je Amerika angažovala u Avganistanu

FBI istražuje incident kao potencijalni čin međunarodnog terorizma, a dvojica povređenih gardista su u kritičnom stanju Donald Tramp osudio je incident, najavivši proveru imigranata iz Avganistana za vreme administracije Džoa Bajdena Avganistanski državljanin optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde u neposrednoj blizini Bele kuće, sarađivao je sa raznim službama američke vlade, uključujući Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA) i to kao pripadnik