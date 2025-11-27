(Foto) Ovo je čovek koji je upucao Trampove gardiste! Radio za CIA, sve potvrdio šef špijunske agencije: Evo kako ga je Amerika angažovala u Avganistanu

Blic pre 9 minuta
(Foto) Ovo je čovek koji je upucao Trampove gardiste! Radio za CIA, sve potvrdio šef špijunske agencije: Evo kako ga je…
FBI istražuje incident kao potencijalni čin međunarodnog terorizma, a dvojica povređenih gardista su u kritičnom stanju Donald Tramp osudio je incident, najavivši proveru imigranata iz Avganistana za vreme administracije Džoa Bajdena Avganistanski državljanin optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde u neposrednoj blizini Bele kuće, sarađivao je sa raznim službama američke vlade, uključujući Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA) i to kao pripadnik
Pucnji iz "magnuma 357" – zvuk avganistanskih trauma na ulicama Vašingtona

Napadač iz Vašingotna sarađivao sa CIA, u SAD ušao tokom Bajdenove administacije: Šta znamo o incidentu kod Bele kuće?

Veleobrt: Tramp pustio napadača na gardiste u Vašington?

Identifikovani napadnuti vojnici ispred Bele kuće: Zakletvu položili dan ranije - došli da zaštite grad

Ovo je muškarac koji je upucao trampove gardiste! Sarađivao i sa CIA, to potvrdio direktor te agencije!

Otkriveno ko je upucao američke vojnike kod Bele kuće Haos u Vašingtonu, Tramp odmah reagovao: "Sve obustavite!" (foto)

Patel potvrdio:Napadač na dva člana Nacionalne garde ranije radio u Aganistanu za Amerikance

