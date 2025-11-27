Tramp: Osumnjičeni za napad u Vašingtonu u SAD stigao iz Avganistana u septembru 2021. godine

Beta pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je muškarac osumnjičen da je pucao na vojnike nedaleko od Bele kuće u Vašingtonu stigao iz Avganistana u septembru 2021. godine.

"Uhapšeni osumnjičeni je strani državljanin koji je ušao u našu zemlju iz Avganistana i koga je ovde dovela Bajdenova administracija u septembru 2021. godine", rekao je američki predsednik iz Floride, gde provodi Dan zahvalnosti.

On je rekao je da njegova administracija sada mora "ponovo da ispita" sve pojedince koji su došli u SAD iz Avganistana dok je njegov demokratski prethodnik, Džozef Bajden, bio na vlasti.

U Vašingtonu, u blizini Bele kuće, sinoć je otvorena vatra na dva pripadnika američke Nacionalne garde.

Ranjeni pripadnici Nacionalne garde su iz Zapadne Virdžinije, a osumnjičeni za napad je priveden.

Prema Foks njuzu, 29-godišnji osumnjičeni je radio sa američkom vojskom i američkom Centralnom obaveštajnom agencijom (CIA) u Avganistanu. Stigao je u SAD mesec dana nakon brzog povlačenja američkih snaga iz te zemlje, u avgustu 2021. godine.

(Beta, 27.11.2025)

