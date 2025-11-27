Pucnji iz "magnuma 357" – zvuk avganistanskih trauma na ulicama Vašingtona

Krv, tela i jauci ranjenih proganjali su nekadašnje pripadnike specijalnih jedinica koje je, po gradovima i selima Avganistana, Centralna obaveštajna agencija regrutovala, obučila i naoružala kako bi ubijali radikalne islamiste. Jedan od njih, Rahmanulah Lakanvala, automobilom je prešao preko celih SAD i na koncu ranio dvojicu pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Iza ugla jedne od centralnih vašingtonskih ulica pojavio se naoružani muškarac i iz "magnuma 357" pucao na pripadnike Nacionalne garde, koji su u američku prestonicu poslatio kako bi zaustavili navodni talas nasilja. Napadač, kasnije identifikovan kao Avganistanac Rahmanulah Lakanvala, ranio je dva vojnika pre nego što je i sam upucan. Amerika je još jednom zatečena nasiljem, ali u najnovijem izlivu besa ima malo i američkog uticaja. Rahmanulah Lakanvala je, pre