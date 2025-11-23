Vučić sa američkim kongresmenima o bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije

Beta pre 33 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa kongresmenima dve američke savezne države, Ohajo i Nju Džersi, razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i drugim globalnim pitanjima.

"U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država (SAD), kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa", napisao je Vučić na Iksu (X), ispod fotografija sa kongresmenima Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

Vučić je dodao da je za Srbiju "veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbednosti zemlje" i izrazio uverenje da će se "to pitanje uskoro rešiti". 

(Beta, 23.11.2025)

