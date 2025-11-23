"Dobro za promociju sela i naših proizvoda", kažu nagrađeni u finalu konkursa "Mladi poljoprivrednici 2025", evo gde će uložiti novac (foto/video)

Konkurs za "Mladog poljoprivrednika 2025", u organizaciji 3Banke i "Blic Biznisa", održan je u nedelji za nama, tačnije 20. novembra u prepunoj sali u hotelu "Moskva" u Beogradu. Prve tri nagrade otišle su u ruke mladih ljudi čije su priče o uspehu na selu dotakle publiku, jer je upravo ona glasanjem odlučila ko je od njih zaslužio koje mesto.

Prvo mesto i novčanu nagradu od 500.000 dinara osvojila je Vanja Obadov, poljoprivrednica iz Bača koja se bavi uzgajanjem jagoda. Drugoplasirano je gazdinstvo Miloša Marjanovića, povrtara iz Nakrivnja kod Leskovca. On svoj uspeh duguje jedinstvenom ajvaru, koji mu je promenio život i podstakao da napusti posao u državnoj službi u Beogradu. "Zadovoljan sam nagradom, svakako sam bio zadovoljan što sam u finalu bez obzira na mesto", rekao je on za "Blic Biznis" nakon