Đedović Handanović o NIS-u: Građani neće osetiti sankcije, čekamo odgovor SAD u narednih 48 sati

Danas pre 19 minuta  |  FoNet
Đedović Handanović o NIS-u: Građani neće osetiti sankcije, čekamo odgovor SAD u narednih 48 sati

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da građani nisu osetili američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da ih neće ni osetiti.

Đedović Handanović rekla je da je izlazak ruskog vlasništva iz NIS ponuđen, da su ti razgovori u toku, da je to potvrđeno i američkoj administraciji i da sada američka strana treba da odgovori da li će NIS moći da neometano radi dok se ti razgovori vode, što se očekuje u narednih 48 sati. „Ukoliko do toga ne dođe, mi imamo razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima i da građani ništa ne osete“, rekla je Đedović Handanović posle sastanka tima
