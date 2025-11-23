MUP rasvetlio ubistvo u Požarevcu: Uhapšene dve osobe zbog sumnje na saizvršilaštvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G.

S. iz tog grada i Ž. N. iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili to krivično delo u saizvršilaštvu. Sumnja se da je Ž. N. u periodu između 10. i 17. novembra zadao više udaraca sekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S, koji je prisustvovao ubistvu, napustio kuću, navodi se u saopštenju MUP. Policija je telo muškarca nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je