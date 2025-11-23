Udarao ga sekirom, pa telo ostavio u sobi! Horor u Požarevcu, hitno se oglasio MUP: Uhapšena dvojica muškaraca

Istraga se nastavlja u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva Sudija je odredio pritvor za G.

S. do 30 dana, dok je Ž. N. zadržan na 48 sati Muškarac (46) ubijen je u periodu između 10. i 17.novembra ove godine, a policija je uhapsila G. S. (41) iz Požarevca i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta. Povodom ovog ubistva oglasio se MUP i otkrio sve detalje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg