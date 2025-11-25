Uhapšen šiptarski terorista: MUP potvrdio

Pravda pre 2 sata  |  RTS
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina uhapsili su A. Q. (52) zbog sumnje da je za vreme oružanih sukoba na AP KiM, kao pripadnik tzv. "OVK" izvršio krivično delo organizovanje grupe i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

Osumnjičeni je tokom aprila 1998. godine pristupio lokalnom štabu tzv. "OVK" za selo Romaja, opština Prizren i kao pripadnik 138. brigade Agim Ramadani učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine, saopštio je MUP. Po nalogu dežurnog javnog tužioca za ratne zločine, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo. Pročitajte OVDE šta je Vučić poručio NATO alijansi Izvor: RTS
