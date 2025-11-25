Uhapšen turski državljanin, sumnja se da je dao mito.

Alo
Policija u Beogradu uhapsila je turskog državljanina O. S. (61) zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita, saopštio je danas MUP.

On je uhapšen u akciji borbe protiv korupcije, koju su zajednički sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju. BONUS VIDEO
