Upali u sobe i izvukli ih iz kreveta u donjem vešu! Pogledajte kako je palo sedmoro pripadnika kriminalne grupe: Oprane pare uložili u hotel u Crnoj Gori!

Kurir pre 10 minuta
Upali u sobe i izvukli ih iz kreveta u donjem vešu! Pogledajte kako je palo sedmoro pripadnika kriminalne grupe: Oprane pare…
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupepranjem novca i prouzrokovanjem lažnog stečaja jednog privrednog društva u Beogradu nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona dinara. U akciji sprovedenoj u Beogradu i Ivanjici, zbog postojanja
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nezakonito stekli skoro 330 miliona, deo uložili u hotel u Crnoj Gori: uhapšena sedmočlana banda (foto)

Nezakonito stekli skoro 330 miliona, deo uložili u hotel u Crnoj Gori: uhapšena sedmočlana banda (foto)

Mondo pre 10 minuta
Uhapšen bivši pripadnik OVK zbog sumnje za genocid i ratne zločine

Uhapšen bivši pripadnik OVK zbog sumnje za genocid i ratne zločine

In medija pre 1 sat
Uhapšen pripadnik tzv. OVK, tereti se da je organizovao grupu i podsticao na izvršenje genocida i ratnih zločina

Uhapšen pripadnik tzv. OVK, tereti se da je organizovao grupu i podsticao na izvršenje genocida i ratnih zločina

Alo pre 2 sata
Uhapšen šiptarski terorista: MUP potvrdio

Uhapšen šiptarski terorista: MUP potvrdio

Pravda pre 3 sata
(Video) "Policija, gore ruke, lezi na stomak" Članovi kriminalne grupe koja je u džep stavila tri miliona evra uhapšeni u…

(Video) "Policija, gore ruke, lezi na stomak" Članovi kriminalne grupe koja je u džep stavila tri miliona evra uhapšeni u donjem vešu

Blic pre 3 sata
Uhapšen bivši pripadnik OVK zbog sumnje na ratne zločine i podsticanje na genocid

Uhapšen bivši pripadnik OVK zbog sumnje na ratne zločine i podsticanje na genocid

Serbian News Media pre 3 sata
Uhapšen pripadnik takozvane OVK: Učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine (foto)

Uhapšen pripadnik takozvane OVK: Učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine (foto)

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraOrganizovani kriminalTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaIvanjicahapšenjeUKPSaopstenje

Društvo, najnovije vesti »

„Osoba amputiranog morala drži pridike“: Reakcije na Vučićevo kritikovanje snimatelja RTS-a

„Osoba amputiranog morala drži pridike“: Reakcije na Vučićevo kritikovanje snimatelja RTS-a

Danas pre 20 minuta
Policijski sindikat Srbije osudio incident ispred Skupštine: Policajci rade svoj posao u skladu sa zakonom

Policijski sindikat Srbije osudio incident ispred Skupštine: Policajci rade svoj posao u skladu sa zakonom

Danas pre 0 minuta
Uglješa Mrdić odbacio stavove kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva i TOK-a

Uglješa Mrdić odbacio stavove kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva i TOK-a

Danas pre 20 minuta
PSG: Dodatna tri meseca političke neslobode za Isidoru Čeleketić

PSG: Dodatna tri meseca političke neslobode za Isidoru Čeleketić

Danas pre 40 minuta
Obećao je svašta, a zadao je i rokove: Vučić o prugama kojih u Sečnju nema

Obećao je svašta, a zadao je i rokove: Vučić o prugama kojih u Sečnju nema

Danas pre 30 minuta