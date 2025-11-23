Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Danas pre 36 minuta  |  A. Pavlović
Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Fudbalski klub Lids doživeo je poraz od Aston Vile 2:1 u 12. kolu Premijer lige.

Poveli su domaći preko Lukasa Nmeče u osmom minutu, ali je potpuni preoket doneo Morgan Rodžers u drugom poluvrmenu. On je u dva navrata zatresao mrežu Lukasa Perija, prvo u 48., a onda i u 75. minutu, donevši tako nova tri boda ekipi iz Birmingema. Na ovaj način se četa španskog stručnjaka Unaija Emerija popela na četvrto mesto tabele Premijer lige sa 21 bodom, dva manje od drugopalsiranog Čelsija.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Partizan - Studentski centar uživo: Crno-beli posle 20 dana u ABA ligi

Partizan - Studentski centar uživo: Crno-beli posle 20 dana u ABA ligi

Mondo pre 26 minuta
VAR će opet biti tema na Ostrvu, ali ništa ne može da zaustavi sve bolju Vilu i Morgana Rodžersa!

VAR će opet biti tema na Ostrvu, ali ništa ne može da zaustavi sve bolju Vilu i Morgana Rodžersa!

Sportske.net pre 46 minuta
Beč - Crvena zvezda uživo: Posle španske drame, crveno-beli u Austriji

Beč - Crvena zvezda uživo: Posle španske drame, crveno-beli u Austriji

Mondo pre 51 minuta
Lids je mislio da ima sve pod kontrolom, a onda je došao Rodžers

Lids je mislio da ima sve pod kontrolom, a onda je došao Rodžers

Sport klub pre 51 minuta
Beč – Zvezda UŽIVO: Obradović odlučio, debituje NBA pojačanje!

Beč – Zvezda UŽIVO: Obradović odlučio, debituje NBA pojačanje!

Sport klub pre 16 minuta
UŽIVO: Zvezdu neće gol u Ivanjici, Vasiljević sve brani

UŽIVO: Zvezdu neće gol u Ivanjici, Vasiljević sve brani

Sport klub pre 16 minuta
Iz keca u dvojku - Rodžers sam "okrenuo" Lids

Iz keca u dvojku - Rodžers sam "okrenuo" Lids

B92 pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiFudbalPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Uspešan nastup pirotskih karatista na međunarodnom turniru "Panter open"

Uspešan nastup pirotskih karatista na međunarodnom turniru "Panter open"

Plus online pre 41 minuta
Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Danas pre 36 minuta
F1: Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

F1: Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

Auto blog pre 26 minuta
Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

RTS pre 51 minuta
Gaspova Roma je sve ono što nije bila njegova Atalanta, ali pobede se nižu, prvo mesto je tu i snovi o "novoj 2001." počinju…

Gaspova Roma je sve ono što nije bila njegova Atalanta, ali pobede se nižu, prvo mesto je tu i snovi o "novoj 2001." počinju da žive

Sportske.net pre 51 minuta