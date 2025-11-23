Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Fudbalski klub Lids doživeo je poraz od Aston Vile 2:1 u 12. kolu Premijer lige.

Poveli su domaći preko Lukasa Nmeče u osmom minutu, ali je potpuni preoket doneo Morgan Rodžers u drugom poluvrmenu. On je u dva navrata zatresao mrežu Lukasa Perija, prvo u 48., a onda i u 75. minutu, donevši tako nova tri boda ekipi iz Birmingema. Na ovaj način se četa španskog stručnjaka Unaija Emerija popela na četvrto mesto tabele Premijer lige sa 21 bodom, dva manje od drugopalsiranog Čelsija.