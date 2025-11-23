Koristiti glavne pravce Oprez zbog zimskih uslova vožnje, posebna pažnja u planinskim područjima

Dnevnik pre 1 sat
Zbog hladnog vazduha, kiše, ali i mogućih snežnih padavina vozači i danas moraju biti spremni na zimske uslove vožnje kojih može biti na putevima u planinska područja Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da koriste glavne putne pravce jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja, dok na drugom i trećem može biti mestimično snega ili poledice na kolovozu. Podsećaju vozače da je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme obavezna. Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 5.22 časa, najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Deonice na kojima ima snega su I B-21, Ivanjica
