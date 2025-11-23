Srbijo, spremi se! Ledena kiša, sneg i odroni prete vozačima – najugroženiji putevi upravo ovi!

Alo
Srbijo, spremi se! Ledena kiša, sneg i odroni prete vozačima – najugroženiji putevi upravo ovi!

Magle ima na više putnih pravaca

Zbog talasa hladnog vazduha, kiše, a ponegde i snega, vozači i danas moraju da budu potpuno spremni na zimske uslove na putevima, posebno u planinskim krajevima oko Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara, upozorava Auto-moto savez Srbije (AMSS). Iz AMSS-a apeluju da se koriste glavni putni pravci, jer oni imaju najviši nivo zimskog održavanja. Na putevima drugog i trećeg prioriteta moguće su zaleđene deonice i mestimično sneg na
