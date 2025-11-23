U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

Slovenci danas glasaju na referendumu o zakonu kojim se terminalno bolesnim, mentalno sposobnim odraslim osobama daje pravo da okončaju svoj život uz medicinsku pomoć.

Prethodno je održano trodnevno prevremeno glasanje za ovaj referendum, a glasalo je ukupno 35.730 birača, što čini 2,11 odsto upisanog biračkog tela, kako je u petak saopštila slovenačka Državna izborna komisija. Danas se održava opšte glasanje na 2.971 redovnom biračkom mestu, 88 posebnih biračkih mesta i u 29 diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu. Skoro 1,7 miliona birača sa pravom glasa može da glasa na više od 3.000 biračkih mesta širom zemlje