U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

Slovenci danas glasaju na referendumu o zakonu kojim se terminalno bolesnim, mentalno sposobnim odraslim osobama daje pravo da okončaju svoj život uz medicinsku pomoć.

Prethodno je održano trodnevno prevremeno glasanje za ovaj referendum, a glasalo je ukupno 35.730 birača, što čini 2,11 odsto upisanog biračkog tela, kako je u petak saopštila slovenačka Državna izborna komisija. Danas se održava opšte glasanje na 2.971 redovnom biračkom mestu, 88 posebnih biračkih mesta i u 29 diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu. Skoro 1,7 miliona birača sa pravom glasa može da glasa na više od 3.000 biračkih mesta širom zemlje
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Slovenija: Građani danas odlučuju o Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Slovenija: Građani danas odlučuju o Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Serbian News Media pre 1 sat
Za eutanaziju ili ne: Slovenci odlučuju na referendumu

Za eutanaziju ili ne: Slovenci odlučuju na referendumu

Vreme pre 2 sata
Slovenija danas odlučuje o eutanaziji: Građani glasaju na referendumu

Slovenija danas odlučuje o eutanaziji: Građani glasaju na referendumu

Nova pre 2 sata
U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

Sputnik pre 2 sata
Građani Slovenije na referendumu glasaju o zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Građani Slovenije na referendumu glasaju o zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Novi magazin pre 1 sat
Građani Slovenije na referendumu glasaju o zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Građani Slovenije na referendumu glasaju o zakonu o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života

Danas pre 2 sata
U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaReferendum

Svet, najnovije vesti »

Joveva: Kosovo ima izazove na evropskom putu, ali prepreke nisu nerešive Novo

Joveva: Kosovo ima izazove na evropskom putu, ali prepreke nisu nerešive Novo

REUC pre 0 minuta
Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

NIN pre 20 minuta
Počinje suđenje aktivistima PSG-a i STAV-a

Počinje suđenje aktivistima PSG-a i STAV-a

Vreme pre 30 minuta
Suđenje protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje sutra u novosadskom sudu

Suđenje protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje sutra u novosadskom sudu

Nova pre 45 minuta
Rubio stigao u Ženevu: Počinju razgovori o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini

Rubio stigao u Ženevu: Počinju razgovori o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini

Nova pre 15 minuta