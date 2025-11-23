"Jokiću, prestani da glumataš čoveče": Amerikanci bez dlake na jeziku prozivaju Somborca

Mondo pre 17 minuta  |  Milutin Vujičić
"Jokiću, prestani da glumataš čoveče": Amerikanci bez dlake na jeziku prozivaju Somborca

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu za Denver, međutim to nije bilo dovoljno da njegova ekipa dođe do pobede.

Sakramento je slavio 128:123, a Jokić je radio šta je hteo sa protivničkim igračima - od zakucavanja do "izazivanja" faulova, upisavši čak 44 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Posebno interesantne duele vodio je sa Krisom Jubanksom, pored koga je moćno zakucao, dok je bilo zanimljivo i na drugoj strani parketa gde je Somborac uspeo da mu "uđe u glavu". Pogledajte taj duel kada je Jokić izvukao tehničku grešku: Interesantno je da je to jako zasmetalo
