Nikola Jokić je dobio katastrofalne vesti: Njegov omiljeni saigrač nedeljama neće na teren

Mondo pre 37 minuta  |  Dušan Ninković
Nikola Jokić je dobio katastrofalne vesti: Njegov omiljeni saigrač nedeljama neće na teren

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123) u noći između subote i nedelje, ali to nije ni blizu najgora vest koju su navijači tima iz Kolorada dobili danas.

Povređeni Aron Gordon, koji je propustio ovaj meč, moraće na malo dužu pauzu i možda ga tek za mesec dana ponovo vidimo u trenažnom procesu! Kako je preneo najupućeniji NBA insajder Šems Čaranija, Aron Gordon je povredio zadnju ložu, a za četiri do šest nedelja ponovo će se procenjivati kada on može da zaigra za ekipu Denvera. To verovatno znači da će naredni nastup za Denver Nagetsa Aron Gordon upisati tek u 2026. godini, a da će tim iz Kolorada do tada morati da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Problemi za Denver: Gordon se povredio

Problemi za Denver: Gordon se povredio

RTS pre 13 minuta
Šok u Denveru Nikole Jokića: Navijači Nagetsa ne mogu da veruju šta se upravo desilo!

Šok u Denveru Nikole Jokića: Navijači Nagetsa ne mogu da veruju šta se upravo desilo!

Večernje novosti pre 8 minuta
Nije lako Jokiću: Povredio se još jedan Denverov starter

Nije lako Jokiću: Povredio se još jedan Denverov starter

Sport klub pre 1 sat
Loše vesti za Jokića i veliki problem za Denver, Gordona čeka duga pauza

Loše vesti za Jokića i veliki problem za Denver, Gordona čeka duga pauza

Nova pre 58 minuta
Jokić baš nema sreće - novi veliki udarac za Denver

Jokić baš nema sreće - novi veliki udarac za Denver

B92 pre 1 sat
Šok za Denver: Nikoli Jokiću se povredio najvažniji saigrač, čeka ga duga pauza!

Šok za Denver: Nikoli Jokiću se povredio najvažniji saigrač, čeka ga duga pauza!

Telegraf pre 38 minuta
Jokić ruši rekorde po NBA: Ovo niko nije uradio u poslednjih 55 godina

Jokić ruši rekorde po NBA: Ovo niko nije uradio u poslednjih 55 godina

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAInsajderSakramentoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Danas pre 13 minuta
Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Danas pre 1 sat
Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Danas pre 38 minuta
Problemi za Denver: Gordon se povredio

Problemi za Denver: Gordon se povredio

RTS pre 13 minuta
Evroligaški trener blizu otkaza?! Iz kluba gube strpljenje nakon loših partija!

Evroligaški trener blizu otkaza?! Iz kluba gube strpljenje nakon loših partija!

Hot sport pre 18 minuta