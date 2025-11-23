Nikola Jokić je dobio katastrofalne vesti: Njegov omiljeni saigrač nedeljama neće na teren

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123) u noći između subote i nedelje, ali to nije ni blizu najgora vest koju su navijači tima iz Kolorada dobili danas.

Povređeni Aron Gordon, koji je propustio ovaj meč, moraće na malo dužu pauzu i možda ga tek za mesec dana ponovo vidimo u trenažnom procesu! Kako je preneo najupućeniji NBA insajder Šems Čaranija, Aron Gordon je povredio zadnju ložu, a za četiri do šest nedelja ponovo će se procenjivati kada on može da zaigra za ekipu Denvera. To verovatno znači da će naredni nastup za Denver Nagetsa Aron Gordon upisati tek u 2026. godini, a da će tim iz Kolorada do tada morati da