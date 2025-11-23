CIK saopštio preliminarne rezultate izbora u Republici Srpskoj

N1 Info pre 18 minuta  |  Srna
CIK saopštio preliminarne rezultate izbora u Republici Srpskoj

Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske Siniša Karan, prema do sada prikupljenim rezultatima sa redovnih biračkih mesta, osvojio je 200.116 glasova ili 50,89 odsto, a Branko Blanuša iz SDS-a 188.010 glasova ili 47,81 odsto, rekao je predsednik CIK-a BiH Jovan Kalaba.

Kalaba je rekao da su ovo preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati sa ukupno 2.008 redovnih biračkih mesta. "Imali smo 2.164 redovna biračka mesta, a ovo su rezultati sa 2.008 ili 92,79 odsto. Nedostaju rezultati sa 156 biračkih mesta ili 7,21 odsto", rekao je Kalaba na konferenciji za novinare. On je dodao da je, prema trenutnim podacima, kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović osvojio 1.684 glasa ili 0,43 odsto, kandidat Ekološke partije Srpske
