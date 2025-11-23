Evropljani predložili izmene američkog plana za Ukrajinu: Od veličine vojske do teritorija

N1 Info pre 8 minuta  |  Reuters
Evropljani predložili izmene američkog plana za Ukrajinu: Od veličine vojske do teritorija

Evropljani su podneli izmenjenu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu, koja se protivi predloženim ograničenjima za ukrajinske oružane snage i teritorijalnim ustupcima, prema dokumentu koji je Rojters video u nedelju.

Dokument, pripremljen za razgovore o planu u Ženevi, predlaže da ukrajinska vojska bude ograničena na 800.000 "u mirnodopskom periodu", umesto opšteg limita od 600.000 koje predlaže američki plan, navodi Rojters. Takođe se navodi da će "pregovori o teritorijalnim razmenama početi od linije kontakta", umesto da se unapred određuje da određene oblasti treba da budu priznate kao "de facto ruske", kako predlaže američki plan. "Linija kontakta" u kontekstu Ukrajine
