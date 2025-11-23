Trampov plan pod znakom pitanja: Evropa skeptična, Ukrajina odbija povlačenje

N1 Info pre 22 minuta  |  Dušan Mlađenović
U Ženevi se održavaju razgovori o mirovnom planu za Ukrajinu.

Prisutni su američki i evropski zvaničnici kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Posle objavljivanja američkog predloga koji podrazumeva predaju i povlačenje, iz Evrope poručuju da plan mora da se doradi. Posle razgovora sa savetnicima za nacionalnu odranu Nemačke, Francuske i Velike Britanije, iz ukrajinske delegacije kažu da je sastanak bio konstruktivan. Ipak, evropsko i američko shvatanje završetka rata u Ukrajini se bitno razlikuje. Dok Vašington traži
