"Za slobodu izveštavanja": Novinarska udruženja pozivaju na skup podrške ekipi N1 kod mesta napada

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
"Za slobodu izveštavanja": Novinarska udruženja pozivaju na skup podrške ekipi N1 kod mesta napada

Novinarska udruženja pozvala su na skup podrške ekipi N1 u ponedeljak, 24. novembra u 19 časova, na mestu gde se desio napad, nedaleko od Narodne skupštine, na uglu Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića.

Udruženja pozivaju celu novinarsku zajednicu i građane da izraze profesionalnu solidarnost sa ekipom N1, kao i sa svim novinarkama i novinarima koji su u proteklom periodu bili meta napada dok su izveštavali u javnom interesu. "Dođite sa kamerama i telefonima – simbolično i stvarno – da uradimo svoj posao na licu mesta: dokumentujemo, postavimo pitanja, zabeležimo činjenice. Dostojanstveno i jasno poručimo: dosta je zastrašivanja, nekažnjivosti i ignorisanja
