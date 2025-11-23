„Solidarnost je danas važnija nego ikad“: Skup podrške ekipi N1

Posle napada na ekipu N1 u blizini Ćacilenda, novinarska udruženja organizuju skup podrške u ponedeljak 24. novembra od 19 sati

Novinarska udruženja pozvala su na skup podrške ekipi N1 u ponedeljak, 24. novembra u 19 časova, na mestu gde se desio napad, nedaleko od Narodne skupštine, na uglu Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića. Ekipa televizije N1 koja je snimala šatorski kamp kod Skupštine Srbije, u javnosti poznat kao „Ćacilend”, napadnuta je u četvrtak (20. novembar). Napadač je prišao ekipi N1 i tražio da prestanu sa snimanjem, a ubrzo nakon toga je uzeo kameru i više puta je bacio na