NUNS za sutra zakazao skup solidarnosti sa ekipom N1 napadnutom kod „Ćacilenda“

Nedeljnik pre 1 sat
NUNS za sutra zakazao skup solidarnosti sa ekipom N1 napadnutom kod „Ćacilenda“

Skup sa zahtevom za slobodu izveštavanja zakazan je za sutra uveče ispred Narodne skupštine Srbije, najavilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Održaće se kao izraz profesionalne solidarnost sa ekipom N1 napadnutom upravo na tom mestu, kao i sa svim novinarkama i novinarima koji su u proteklom periodu bili meta napada dok su izveštavali u javnom interesu. Skup je zakazan za 19.00 časova, na uglu Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića. Na njega je pozvana cela novinarska zajednica, kao i građanke i građani da podrže medijske radnike svakodnevno izložene pritisku, pretnjama i uvredama. „da uradimo svoj posao na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

„Solidarnost je danas važnija nego ikad“: Skup podrške ekipi N1

„Solidarnost je danas važnija nego ikad“: Skup podrške ekipi N1

Vreme pre 38 minuta
U ponedeljak skup podrške napadnutim novinarima

U ponedeljak skup podrške napadnutim novinarima

Moj Novi Sad pre 38 minuta
Medijska udruženja: Solidarnost sa napadnutom ekipom N1 u ponedeljak ispred Skupštine

Medijska udruženja: Solidarnost sa napadnutom ekipom N1 u ponedeljak ispred Skupštine

In medija pre 8 minuta
Sutra u 19 časova protest novinara kod Skupštine, podrška ekipi N1 napadnutoj kod ćacilenda

Sutra u 19 časova protest novinara kod Skupštine, podrška ekipi N1 napadnutoj kod ćacilenda

Glas Zaječara pre 1 sat
NUNS poziva na skup podrške novinarima: Protest sutra ispred Skupštine nakon napada na ekipu N1

NUNS poziva na skup podrške novinarima: Protest sutra ispred Skupštine nakon napada na ekipu N1

Serbian News Media pre 2 sata
Sutra u 19.00 protest novinara kod Skupštine, podrška ekipi N1 napadnutoj kod ćacilenda

Sutra u 19.00 protest novinara kod Skupštine, podrška ekipi N1 napadnutoj kod ćacilenda

Novi magazin pre 2 sata
"Za slobodu izveštavanja": Novinarska udruženja pozivaju na skup podrške ekipi N1 kod mesta napada

"Za slobodu izveštavanja": Novinarska udruženja pozivaju na skup podrške ekipi N1 kod mesta napada

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Borski Plivački klubovi, vaterpolisti i rekreativci čekaju bazen više od tri godine

Borski Plivački klubovi, vaterpolisti i rekreativci čekaju bazen više od tri godine

Ist media pre 23 minuta
Čelikov memorijal u Nišu

Čelikov memorijal u Nišu

Južne vesti pre 19 minuta
Monitoring otkrio pravu sliku bezbednosti hrane u Srbiji

Monitoring otkrio pravu sliku bezbednosti hrane u Srbiji

RTK pre 48 minuta
„Solidarnost je danas važnija nego ikad“: Skup podrške ekipi N1

„Solidarnost je danas važnija nego ikad“: Skup podrške ekipi N1

Vreme pre 38 minuta
Đorđe Kristivojević za kraj Internacionalnog festivala umetnika harmonike

Đorđe Kristivojević za kraj Internacionalnog festivala umetnika harmonike

RTK pre 38 minuta