NUNS za sutra zakazao skup solidarnosti sa ekipom N1 napadnutom kod „Ćacilenda“

Skup sa zahtevom za slobodu izveštavanja zakazan je za sutra uveče ispred Narodne skupštine Srbije, najavilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Održaće se kao izraz profesionalne solidarnost sa ekipom N1 napadnutom upravo na tom mestu, kao i sa svim novinarkama i novinarima koji su u proteklom periodu bili meta napada dok su izveštavali u javnom interesu. Skup je zakazan za 19.00 časova, na uglu Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića. Na njega je pozvana cela novinarska zajednica, kao i građanke i građani da podrže medijske radnike svakodnevno izložene pritisku, pretnjama i uvredama. „da uradimo svoj posao na