Elzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i postavio novi državni rekord

Srpski atletičar Elzan Bibić pobednik je današnjeg 6.

Beogradskog polumaratona i uz to je postavio novi državni rekord. On je trku dugu 21 kilometar istrčao za 1:01.47 i tako za 24 sekunde oborio rekord, koji je pre 27 godina postavio Janko Benša. Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi (1:02.09) iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac Kejleb Alhamis (1:02:21). I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije s vremenom 1:11.00. Druga je bila Devora Avramova