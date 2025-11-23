Elzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i postavio novi državni rekord

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Elzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i postavio novi državni rekord

Srpski atletičar Elzan Bibić pobednik je današnjeg 6.

Beogradskog polumaratona i uz to je postavio novi državni rekord. On je trku dugu 21 kilometar istrčao za 1:01.47 i tako za 24 sekunde oborio rekord, koji je pre 27 godina postavio Janko Benša. Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi (1:02.09) iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac Kejleb Alhamis (1:02:21). I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije s vremenom 1:11.00. Druga je bila Devora Avramova
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord

Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord

Novi magazin pre 38 minuta
Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

RTS pre 1 sat
(Foto) Elzan Bibić pobedio na beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord

(Foto) Elzan Bibić pobedio na beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord

Dnevnik pre 1 sat
Elzan Bibić oborio rekord Srbije: Čak 27 godina čekao se ovakav rezultat

Elzan Bibić oborio rekord Srbije: Čak 27 godina čekao se ovakav rezultat

Mondo pre 1 sat
Elzan Bibić oborio državni rekord i pobedio na Beogradskom polumaratonu

Elzan Bibić oborio državni rekord i pobedio na Beogradskom polumaratonu

Nova pre 2 sata
Elzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord (FOTO)

Elzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord (FOTO)

Euronews pre 2 sata
Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord

Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaKenijaBEOGRADSKI MARATONpolumaratonElzan Bibić

Sport, najnovije vesti »

Srbija protiv Čilea u kvalifikacijama za Dejvis kup 2026. godine

Srbija protiv Čilea u kvalifikacijama za Dejvis kup 2026. godine

RTS pre 44 minuta
Vozači Meklarena Noris i Pjastri diskvalifikovani sa trke F1 u Las Vegasu zbog kršenja tehničkih pravila

Vozači Meklarena Noris i Pjastri diskvalifikovani sa trke F1 u Las Vegasu zbog kršenja tehničkih pravila

Nedeljnik pre 34 minuta
Mega ubedljivo poražena od Budućnosti u osmom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Budućnosti u osmom kolu ABA lige

RTS pre 14 minuta
Razbili Partizan u Humskoj, sada podelili utisce: Pančevci preponosni na meč sezone!

Razbili Partizan u Humskoj, sada podelili utisce: Pančevci preponosni na meč sezone!

Hot sport pre 14 minuta
Luj Viton dolazi u Madrid, već su počeli da nose njihov brend: Sedmi najbogatiji čovek na svetu preuzima deo Real Madrida!

Luj Viton dolazi u Madrid, već su počeli da nose njihov brend: Sedmi najbogatiji čovek na svetu preuzima deo Real Madrida!

Hot sport pre 13 minuta