Pedeset učenika otetih u Nigeriji pobeglo, u zarobljeništvu još 253 dece i 12 nastavnika

NIN pre 1 sat  |  Beta
Pedeset od 303 učenika ranije otetih iz katoličke škole u ​​Nigeriji pobeglo je i sada je sa svojim porodicama, saopštila je danas uprava škole.

Predsednik Hrišćanskog udruženja Nigerije i upravnik škole Bulus Dauva Johana rekao je da su učenici, uzrasta između 10 i 18 godina, pobegli pojedinačno između petka i subote. "U to smo mogli da se uverimo kada smo odlučili da kontaktiramo i posetimo neke roditelje", rekao je Johana. On je dodao da otmičari još uvek drže 253 učenika i 12 nastavnika iz Nigerije. Učenike su zajedno sa nastavnicima iz rimokatoličke škole Svete Marije, u udaljenoj zajednici Papiri u
