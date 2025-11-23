Priznao krivicu zbog Jokića: „Osećam se…“

Nikola Jokić ponovo je bio centralna figura Denvera, ubacivši 44 poena uz 13 skokova i sedam asistencija, ali njegov sjajan učinak nije sprečio poraz tima od Sakramenta (128:123).

Uz odsutnog Erona Gordona, najviše su ga pratili Džamal Marej i Kameron Džonson, koji je dodao 20 poena. Iako je Jokić u završnici praktično sam nosio napad Nagetsa, ključne poene na suprotnoj strani isporučio je bivši član Denvera, Rasel Vestbruk, prelomivši meč u korist Sakramenta. Džonson je nakon utakmice pohvalio Jokića i istakao da mu je žao što takve partije srpskog superstara ne prate i pobede. „On je neverovatan. Osećam se krivim zbog partija koje pruža, a