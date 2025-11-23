Odbrana stuke: Iz ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni

Novi magazin pre 24 minuta  |  Beta
Odbrana stuke: Iz ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni

Neformalna grupa sudija i tužilaca Odbrana struke osudila je danas nedavni nasilni, fizički napad na pripadnike medija koji se dogodio u zoni šatorskog nehigijenskog naselja i neposrednoj blizini Narodne skupštine.

Ta grupa zahteva da se počinioci hitno otkriju i procesuiraju. "Zona centra grada u kojoj su koncentrisane zgrade najznačajnijih institucija Srbije, omeđena metalnom ogradom premazanom kolomašću očigledno je mesto, koje je izopšteno od pravnog poretka Srbije", saopštila je Odbrana struke, povodom napada na ekipu N1. Ona navodi da je suštinsko pitanje kakve su bezbednosne procene od strane BIA utvrđene za nasilna lica stacionirana u tom delu grada, da bi tu mogla
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

"Odbrana struke" osudila napad na ekipu N1: Da li je BIA proverila nasilne ljude u Ćacilendu

"Odbrana struke" osudila napad na ekipu N1: Da li je BIA proverila nasilne ljude u Ćacilendu

N1 Info pre 49 minuta
Grupa sudija i tužilaca: Napadači iz Ćacilenda - da li je BIA proveravala ko su ti ljudi?

Grupa sudija i tužilaca: Napadači iz Ćacilenda - da li je BIA proveravala ko su ti ljudi?

Radio 021 pre 54 minuta
„Iz ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni?“: Neformalna grupa sudija i tužilaca osudila…

„Iz ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni?“: Neformalna grupa sudija i tužilaca osudila napad na N1 kod Skupštine

Nova pre 54 minuta
Odbrana stuke: Iz Ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni?

Odbrana stuke: Iz Ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni?

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BIAcacilend

Društvo, najnovije vesti »

Kad posao postaje opasan po zdravlje: Kako prepoznati i prevazići burnout - simptomi, uzroci i saveti psihologa

Kad posao postaje opasan po zdravlje: Kako prepoznati i prevazići burnout - simptomi, uzroci i saveti psihologa

Euronews pre 9 minuta
Carstvo stenica i prljavštine: Zatvor na Klisi kao tamnica s početka 20. veka

Carstvo stenica i prljavštine: Zatvor na Klisi kao tamnica s početka 20. veka

Danas pre 4 minuta
Kusturica: Rusija u Ukrajini vodi „Sveti rat“

Kusturica: Rusija u Ukrajini vodi „Sveti rat“

Pravda pre 4 minuta
BETA KALENDAR – Na današnji dan 23. novembar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 23. novembar

Serbian News Media pre 14 minuta
AMSS: Oprez u saobraćaju zbog hladnoće, kiše i snega – Zimska oprema obavezna na planinskim putevima

AMSS: Oprez u saobraćaju zbog hladnoće, kiše i snega – Zimska oprema obavezna na planinskim putevima

Serbian News Media pre 9 minuta