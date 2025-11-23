Odbrana stuke: Iz Ćacilenda napadaju sve, ne samo novinare, da li BIA proverava ko su oni?

Neformalna grupa sudija i tužilaca Odbrana struke osudila je danas nedavni nasilni, fizički napad na pripadnike medija koji se dogodio u zoni šatorskog nehigijenskog naselja i neposrednoj blizini Narodne skupštine.

Ta grupa zahteva da se počinioci hitno otkriju i procesuiraju. "Zona centra grada u kojoj su koncentrisane zgrade najznačajnijih institucija Srbije, omeđena metalnom ogradom premazanom kolomašću očigledno je mesto, koje je izopšteno od pravnog poretka Srbije", saopštila je Odbrana struke, povodom napada na ekipu N1. Ona navodi da je suštinsko pitanje kakve su bezbednosne procene od strane BIA utvrđene za nasilna lica stacionirana u tom delu grada, da bi tu mogla