Holandski aerodrom ponovo otvoren nakon incidenta sa dronom

Politika
Ministar je poremećaje u vazdušnom saobraćaju izazvane dronovima nazvao neprihvatljivim

Saobraćaj na aerodromu u Ajndhovenu, na jugu Holandije, obnovljen je nakon incidenta sa dronom, izjavio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans. Ranije u subotu, ministar odbrane je saopštio da je vazdušni saobraćaj na aerodromu obustavljen zbog prisustva nekoliko dronova. „Vazdušni saobraćaj na aerodromu u Ajndhovenu je upravo nastavljen“, napisao je Brekelmans na društvenim mrežama. On je dodao da je Ministarstvo odbrane preduzelo odgovarajuće mere protiv
