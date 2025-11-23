Još litar jedan

Radar pre 59 minuta  |  Nenad Milosavljević
Još litar jedan

Amerikancima smo na brzinu prepisali Generalštab, a oni uzvratili još čvršćim sankcijama NIS-u. Rusi gledaju samo svoj interes, a i naša vrhuška, koja se ponosi šatro nezavisnom i slobodarskom politikom koju šatro vodi, zapravo samo brine o ruskim interesima

Srbija je zemlja nebrojenih mogućnosti. Tako smo za manje od mesec dana prešli put od „ljudi, ništa ne brinite, sve je pod kontrolom, biće goriva, ko drugačije kaže, kleveće i laže!“ do „ljudi, situacija je krajnje zajebana, mi očekivali da su nam Amerikanci drugari, a oni ispadoše samo partneri, a mi ni luk jeli ni luk mirisali, ništa nismo krivi, nego je l’ ima možda neko litar i po benzina na zajam?“. Čak smo tim istim Amerikancima i Generalštab prepisali na
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Radar pre 59 minuta
Blic pre 34 minuta
Danas pre 1 sat
Blic pre 1 sat