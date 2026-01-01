Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće,da veselo uđemo u ovu

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće,da veselo uđemo u ovu

BEOGRAD - Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" okupila je i ove godine veliki broj građana, koji su istakli da su u Novoj godini sebi, ali i drugima poželeli pre svega zdravlje i sreću i dodali da ovu manifestaciju posećuju jer je humanitarnog karaktera, a ima i bogat sadržaj za decu, dok su mališani istakli da su za novogodišnje praznike dobili najviše igračaka i slatkiša.

Kao i svake godine, duž Svetogorske i Makedonske raspoređene su bine i brojni sadržaji za decu, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, animatori za decu, prodavci slatkiša, kuvanog vina i rakije, a ispred Ateljea 212 mališani su se i fotografisali sa Deda Mrazom. Mališani su istakli da su dobili igračke i slatkiše koje su poželeli od Deda Mraza, dok su njihovi roditelji poželeli svojim najbližima, ali i ostalim
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće /foto/

Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće /foto/

Sputnik pre 1 sat
Počela manifestacija "Ulica otvorenog srca": Raznovrstan program u više beogradskih opština

Počela manifestacija "Ulica otvorenog srca": Raznovrstan program u više beogradskih opština

Večernje novosti pre 47 minuta
Najlepše poruke Beograđana povodom Nove godine u ulici koja je danas centar prazničnog zbivanja

Najlepše poruke Beograđana povodom Nove godine u ulici koja je danas centar prazničnog zbivanja

Telegraf pre 1 sat
Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu (FOTO)

Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu (FOTO)

Euronews pre 2 sata
(FOTO) Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca": Gde se održavaju koncerti i predstave

(FOTO) Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca": Gde se održavaju koncerti i predstave

Newsmax Balkans pre 2 sata
Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu FOTO

Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu FOTO

B92 pre 1 sat
(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju…

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ulica otvorenog srcaNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće,da veselo uđemo u ovu

Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće,da veselo uđemo u ovu

RTV pre 12 minuta
"Rast Deda Mraza": Da li sezonski optimizam može prevazići trenutne padove na berzi?

"Rast Deda Mraza": Da li sezonski optimizam može prevazići trenutne padove na berzi?

Blic pre 2 minuta
Na današnji dan pre više od dva milenijuma stupio na snagu Julijanski kalendar

Na današnji dan pre više od dva milenijuma stupio na snagu Julijanski kalendar

Niške vesti pre 7 minuta
Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice (FOTO i VIDEO)

Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Noć protekla mirno

Noć protekla mirno

Prokuplje press pre 17 minuta