Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće /foto/

Tradicionalna manifestacija „Ulica otvorenog srca“ okupila je i ove godine veliki broj građana, koji su istakli da su u Novoj godini sebi, ali i drugima poželeli pre svega zdravlje i sreću i dodali da ovu manifestaciju posećuju jer je humanitarnog karaktera, a ima i bogat sadržaj za decu.

Kao i svake godine, duž Svetogorske i Makedonske u centru Beograda raspoređene su bine i brojni sadržaji za decu, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, animatori za decu, prodavci slaktiša, kuvanog vina i rakije, a ispred Ateljea 212 mališani su se i fotografisali sa Deda Mrazom. Mališani su istakli da su dobili igračke i slatkiše koje su poželeli od Deda Mraza, dok su njihovi roditelji poželeli svojim najbližima,